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Наша компания является лидером в области перевода автомобилей на газ в Пермском крае.

С 2007 года основным направлением деятельности компании «АвтоМастерГаз» является установка газобаллонного оборудования (ГБО). Газовое оборудование приобрело широкое распространение в России.

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В Пермском крае к 2023 году построят еще 22 газовые заправки
Установка оборудования DIGITRONIC на автомобиль Mitsubishi Pajero
Установка оборудования DIGITRONIC на автомобиль Lada Granta
Установка LandiRenzo ГБО на Toyota Land Cruiser Prado V6
Установка ГБО LandiRenzo на LADA Vesta
Как производится установка ГБО в АвтоМастерГаз?
Установка ГБО в Перми. Компания АвтоМастерГаз
Мнение клиента об установке ГБО в АвтоМастерГаз
Установка ГБО на Toyota Camry 2013 г., ГБО 4 поколения, пропан Landi Renzo (Италия), ДВС 2.5л. 4 цилиндра
Toyota Camry
Двигатель: 180 л.с.
Объем: 2.5
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 53 л
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: В бампере
Цена ГБО: 37500 ₽
Расход: 15
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Установка ГБО на Toyota Highlander 2012 г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), ДВС 3.5л. 6 цилиндров
Toyota Highlander
Двигатель: 274 л.с.
Объем: 3.5
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 74 л
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
Цена ГБО: 59500 ₽
Расход: 16
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Установка ГБО на Toyota RAV4 2016 г., ГБО 4 поколения, метан LANDI RENZO (Италия), двигатель 2.0л. 4 цилиндра
Toyota RAV4
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 2.0
Комплект ГБО: Метан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Цилиндрический 120л.
ВЗУ: Под капотом
Цена ГБО: 107000 ₽
Расход: 15
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Установка ГБО на Volkswagen Transporter 2010г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), двигатель 3.2л. 6 цилиндров
Volkswagen Transporter
Двигатель: 6 цилиндров
Объем: 3.2
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 74л
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: в бампере
Цена ГБО: 60500 ₽
Расход: 18
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Установка ГБО на Volvo V70 2007г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), двигатель 2.5л. 5 цилиндров
Volvo V70
Двигатель: 200
Объем: 2.5
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 53л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
Цена ГБО: 60500 ₽
Расход: 17
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Установка ГБО на Volkswagen Jetta 2016 г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), двигатель 1.6л. 4 цилиндра
Volkswagen Jetta
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 1.6
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 53л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: В багажнике
Цена ГБО: 34500 ₽
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Установка ГБО на УАЗ Пикап 2017г., ГБО 4 поколения, пропан Landi Renzo (Италия), ДВС 2.7 л. 4 цилиндра
УАЗ Пикап
Двигатель: 135
Объем: 2.7
Комплект ГБО: Пропан Landi Renzo (Италия)
Баллон: Цилиндрические 2х35л.
Мультиклапан: А
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
Цена ГБО: 42000 ₽
Расход: 14
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Установка ГБО на Газ 172412 Газель 2013 г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), ДВС 2.9л. 4 цилиндра
Газ 172412 Газель
Двигатель: 106 л.с.
Объем: 2.9
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Цилиндрический 100л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: на баллоне
Цена ГБО: 38000 ₽
Расход: 17
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Установка ГБО на Уаз Профи 2021 г., ГБО 4 поколения метан DIGITRONIC (Италия), двигатель 2.7л. 4 цилиндра
Уаз Профи
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 2.7
Комплект ГБО: Метан DIGITRONIC (Италия)
Баллон: Цилиндрический 50л. 5шт.
ВЗУ: Под капотом
Цена ГБО: 181000 ₽
Расход: 15
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Установка ГБО на ГАЗ Газель NEXT 2017г., ГБО 4 поколения, метан Digitronic (Италия), двигатель 2.7л. 4 цилиндра
Газель NEXT
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 2.7
Комплект ГБО: Digitronic
Баллон: Цилиндрический 50л. 9шт.
ВЗУ: Под капотом
Цена ГБО: 270000 ₽
Расход: 20
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Установка ГБО на Opel Zafira 2013г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), ДВС 1.8л. 4 цилиндра
Opel Zafira
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 1.8
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 53л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
Цена ГБО: 35750 ₽
Расход: 12
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Установка ГБО на ГАЗель NEXT 2020 г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), ДВС 2.7л. 4 цилиндра
Газель
Двигатель: 107л.с.
Объем: 2.7
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Цилиндрический 100л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: На кузове
Цена ГБО: 52500 ₽
Расход: 17
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Установка ГБО на ГАЗель NEXT 2020г., ГБО 5-го поколения, пропан Vialle (Голландия), ДВС 2.7л. 4 цилиндра
ГАЗель NEXT
Двигатель: 107
Объем: 2.7
Комплект ГБО: Пропан Vialle (Голландия)
Баллон: цилиндрический 103
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
Цена ГБО: 110000 ₽
Расход: 17
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Установка ГБО на Kia K5 2021 г., ГБО 4 поколения, метан Landi Renzo (Италия), ДВС 2,0 л. 4 цилиндра
Kia K5
Двигатель: 168
Объем: 2.0
Комплект ГБО: Метан Landi Renzo (Италия)
Баллон: Цилиндрический 90 л.
ВЗУ: Под капотом
Цена ГБО: 80500 ₽
Расход: 13
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Установка ГБО на Toyota Rav4 2009г., ГБО 4 поколения, пропан Landi Renzo (Италия), ДВС 2.0 л. 4 цилиндра
Toyota Rav4
Двигатель: 150
Объем: 2.0
Комплект ГБО: Пропан Landi Renzo (Италия)
Баллон: Цилиндрический 50 л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
Цена ГБО: 36500 ₽
Расход: 14
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Установка ГБО на Kia Ceed 2015г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), двигатель 1.6л. 4 цилиндра
Kia Ceed
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 1.6
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 49л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
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Установка ГБО на Toyota Camry 2018 г., ГБО 4 поколения, метан Digitronic (Италия), ДВС 2.5 л. 4 цилиндра
Toyota Camry
Двигатель: 180 л.с.
Объем: 2.5
Комплект ГБО: Метан Landi Renzo (Италия)
Баллон: Цилиндрический 100 л.
ВЗУ: Под капотом
Цена ГБО: 85000 ₽
Расход: 14
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Установка ГБО на Mitsubishi Outlander 2007г., ГБО 4 поколения, пропан LANDIRENZO (Италия), двигатель 3.0л. 6 цилиндров
Mitsubishi Outlander
Двигатель: 6 цилиндров
Объем: 3.0
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 53л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
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Установка ГБО на Hyundai Solaris 2020г., ГБО 4 поколения, метан LANDI RENZO (Италия), ДВС 1.6л. 4 цилиндра
Hyundai Solaris
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 1.6
Комплект ГБО: Метан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Цилиндрический 100л.
ВЗУ: Под капотом
Цена ГБО: 91500 ₽
Расход: 10
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Установка ГБО на Hyundai Accent 2012 г., ГБО 4 поколения, пропан LANDI RENZO (Италия), двигатель 1.5л. 4 цилиндра
Hyundai Accen
Двигатель: 4 цилиндра
Объем: 1.5
Комплект ГБО: Пропан LANDIRENZO (Италия)
Баллон: Тороидальный 42 л.
Мультиклапан: Евро
ВЗУ: Под лючком бензогорловины
Цена ГБО: 37000 ₽
Расход: 12
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Мы так же осуществляем установку, обслуживание и ремонт систем гбо, следующих производителей:
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Как работает ГБО?
Сегодня все чаще можно встретить автовладельцев, отдавших свое предпочтение газовому оборудованию.

Представляя собой газ-дозирующую автомобильную систему, ГБО 4 поколения увеличивает показатели мощности и эффективности авто. Поскольку вместо бензина становится возможным использовать сжиженный нефтяной или природный газ, вы экономите на топливе. Встраиваемое поверх бензинного оборудовани ГБО на авто можно применять опционально, благодаря переключателю, позволяющему в любое время перевести авто на газ или бензин.

Основным направлением деятельности нашей компании является продажа, установка, обслуживание газового оборудования на авто. Именно у нас вы можете приобрести ГБО 4 и 3 поколения, отличающееся способом распределенного впрыска газа, для установки на авто с бензиновой топливной системой. 

Как работает газобаллонное оборудование?

Применение газа на авто значительно повышает эффективность работы транспорта.

Пропан или бутан проходит по мультиклапану, поступая в газовую магистраль, отличающуюся высоким давлением, в редуктор. В нем жидкая фракция преобразуется в газообразную, при этом происходит подогрев и ли охлаждение газа до оптимальной температуры. После этого газ проходит по трубопроводу с низким давлением в газовые форсунки и затем поступает во впускной коллектор авто.Сегодня мы готовы предложить своим клиентам газовое оборудование 4 поколения, которое отличается схожестью работы ДВС на бензине. 

Преимущества которое вы получаете если используете газовое оборудование 4 поколения для автомобилей

В основном газобаллонное оборудование для автомобилей пользуется большой популярностью за счет значительной экономии на топливе.

  1. Сравните, 1 л смеси из пропан-бутана почти в два раза дешевле 1 л бензина.
  2. Масло остается чистым более продолжительное время из-за отсутствия копоти и нагара при сгорании газа.
  3. С ГБО 4 поколения автомобиль превращается в битовливный, а потому водитель может выбирать топливо в зависимости от ситуации. Благодаря мобильности газобаллонной системы, вы значительно  увеличиваете время работы авто.
  4. Кроме того, можно привести ряд причин, по которым следует использовать газ: легкое смешивание с воздухом, исключение вредных примесей в составе, низкое содержание вредных веществ в выхлопах и т.д.
  5. Все это значительно увеличивает ресурс вашего транспортного средства и позволяет наслаждаться ездой в течение длительного времени используя газовое оборудование 4 поколения.

в  2013 году премьер министр России Д. А. Медведев  подписал указ о переводе 50% общественного транспорта на ГБО. В связи с этим смело можно утверждать что газовое оборудования для автомобилей становится все более популярным и высоко оценивается на различных уровнях.

Компания АвтоМастерГаз в Перми поможет вам перейти на газ. 

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ТЕЛЕФОН: +7 342 299-44-44
АДРЕС: Пермь, ул.Оверятская 23
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