В Пермском крае к 2023 году построят еще 22 газовые заправки

Установка ГБО на легковые АВТО
Если ваш автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием, на стенках двигателя и свечах будет образовываться значительно меньше нагара. Это увеличивает его «жизнь» на 30-40%.
Специализированный мультибрендовый
центр по установке ГБО
Если ваш автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием, на стенках двигателя и свечах будет образовываться значительно меньше нагара. Это увеличивает его «жизнь» на 30-40%.
Стоимость газа в два раза меньше бензина. Установка газового оборудования на грузовое авто поможет вам значительно сократить расходы на содержание своего транспортного средства.
Установив систему предпускового подогрева двигателя вы сможете сделать ваш автомобиль еще удобнее. В любой мороз у вас будет уверенность в том что машина заведется, будет прогрета и полностью готова к эксплуатации.
Рефрижератор - это утепленный фургон, внутри которого сохраняется одинаковая температура за счет правильно подобранной холодильной установки.
С 2007 года основным направлением деятельности компании «АвтоМастерГаз» является установка газобаллонного оборудования (ГБО). Газовое оборудование приобрело широкое распространение в России.
Представляя собой газ-дозирующую автомобильную систему, ГБО 4 поколения увеличивает показатели мощности и эффективности авто. Поскольку вместо бензина становится возможным использовать сжиженный нефтяной или природный газ, вы экономите на топливе. Встраиваемое поверх бензинного оборудовани ГБО на авто можно применять опционально, благодаря переключателю, позволяющему в любое время перевести авто на газ или бензин.
Основным направлением деятельности нашей компании является продажа, установка, обслуживание газового оборудования на авто. Именно у нас вы можете приобрести ГБО 4 и 3 поколения, отличающееся способом распределенного впрыска газа, для установки на авто с бензиновой топливной системой.
Применение газа на авто значительно повышает эффективность работы транспорта.
Пропан или бутан проходит по мультиклапану, поступая в газовую магистраль, отличающуюся высоким давлением, в редуктор. В нем жидкая фракция преобразуется в газообразную, при этом происходит подогрев и ли охлаждение газа до оптимальной температуры. После этого газ проходит по трубопроводу с низким давлением в газовые форсунки и затем поступает во впускной коллектор авто.Сегодня мы готовы предложить своим клиентам газовое оборудование 4 поколения, которое отличается схожестью работы ДВС на бензине.
Преимущества которое вы получаете если используете газовое оборудование 4 поколения для автомобилей
В основном газобаллонное оборудование для автомобилей пользуется большой популярностью за счет значительной экономии на топливе.
в 2013 году премьер министр России Д. А. Медведев подписал указ о переводе 50% общественного транспорта на ГБО. В связи с этим смело можно утверждать что газовое оборудования для автомобилей становится все более популярным и высоко оценивается на различных уровнях.
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