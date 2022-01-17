В Пермском крае к 2023 году построят еще 22 газовые заправки

Как работает ГБО?

Сегодня все чаще можно встретить автовладельцев, отдавших свое предпочтение газовому оборудованию.

Представляя собой газ-дозирующую автомобильную систему, ГБО 4 поколения увеличивает показатели мощности и эффективности авто. Поскольку вместо бензина становится возможным использовать сжиженный нефтяной или природный газ, вы экономите на топливе. Встраиваемое поверх бензинного оборудовани ГБО на авто можно применять опционально, благодаря переключателю, позволяющему в любое время перевести авто на газ или бензин.

Основным направлением деятельности нашей компании является продажа, установка, обслуживание газового оборудования на авто. Именно у нас вы можете приобрести ГБО 4 и 3 поколения, отличающееся способом распределенного впрыска газа, для установки на авто с бензиновой топливной системой.

Как работает газобаллонное оборудование?

Применение газа на авто значительно повышает эффективность работы транспорта.

Пропан или бутан проходит по мультиклапану, поступая в газовую магистраль, отличающуюся высоким давлением, в редуктор. В нем жидкая фракция преобразуется в газообразную, при этом происходит подогрев и ли охлаждение газа до оптимальной температуры. После этого газ проходит по трубопроводу с низким давлением в газовые форсунки и затем поступает во впускной коллектор авто.Сегодня мы готовы предложить своим клиентам газовое оборудование 4 поколения, которое отличается схожестью работы ДВС на бензине.

Преимущества которое вы получаете если используете газовое оборудование 4 поколения для автомобилей

В основном газобаллонное оборудование для автомобилей пользуется большой популярностью за счет значительной экономии на топливе.

Сравните, 1 л смеси из пропан-бутана почти в два раза дешевле 1 л бензина. Масло остается чистым более продолжительное время из-за отсутствия копоти и нагара при сгорании газа. С ГБО 4 поколения автомобиль превращается в битовливный, а потому водитель может выбирать топливо в зависимости от ситуации. Благодаря мобильности газобаллонной системы, вы значительно увеличиваете время работы авто. Кроме того, можно привести ряд причин, по которым следует использовать газ: легкое смешивание с воздухом, исключение вредных примесей в составе, низкое содержание вредных веществ в выхлопах и т.д. Все это значительно увеличивает ресурс вашего транспортного средства и позволяет наслаждаться ездой в течение длительного времени используя газовое оборудование 4 поколения.

в 2013 году премьер министр России Д. А. Медведев подписал указ о переводе 50% общественного транспорта на ГБО. В связи с этим смело можно утверждать что газовое оборудования для автомобилей становится все более популярным и высоко оценивается на различных уровнях.

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